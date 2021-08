Helmut Harth und Frank Schmeer im Interview : „Es ist noch nichts in Stein gemeißelt“

Stellten sich am Rande der Info- ­Veranstaltungen zum Windpark auf dem Hochwaldrücken den Fragen der SZ (von links): Losheims Bürgermeister Helmut Harth und VSE-Projektleiter Frank Schmeer, hier beim Info-Abend in Bergen. Foto: eb

Scheiden Losheims Bürgermeister und VSE-Projektleiter äußern sich zum geplanten Windpark auf dem Hochwaldrücken.

Am Rande der Informationsveranstaltungen in Britten, Bergen und Waldhölzbach sprachen der Losheimer Bürgermeister Helmut Harth und Frank Schmeer, Projektverantwortlicher bei der VSE, über den geplanten Windpark auf dem Hochwaldrücken und die Kritik aus der Bevölkerung an dem Projekt.

Herr Schmeer, welche Eindrücke haben Sie aus den Informationsveranstaltungen mitgenommen?

SCHMEER In Waldhölzbach haben wir eine konstruktive Veranstaltung erlebt. Dort wurden viele, fachlich auch sehr gute Fragen gestellt. Es gab eine große Interessiertheit und wenig Voreingenommenheit gegenüber unserem Projekt. Das war in Bergen anders. Dort gab es nach meinem Eindruck eine vorgefertigte Meinung. Hier wurden im Vorfeld von Einzelpersonen nicht korrekte Informationen an die Bevölkerung herausgegeben. Dadurch war eine Voreingenommenheit da, gegen die wir nicht ankommen konnten. In Scheiden war es eine Mischung aus beidem.

Kamen aus Ihrer Sicht aus den Info-­Veranstaltungen heraus Kritikpunkte oder Gegenargumente, die Sie ernst nehmen?

SCHMEER Im Prinzip nehmen wir jeden Hinweis ernst, zum Beispiel wenn es um Auswirkungen auf die Fauna geht. Noch einmal: Es geht hier um eine erste Projektidee. Egal wie die Politik sich jetzt entscheidet: Unsere Pläne für den Windpark sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn sich im Zuge des Planungsverfahrens herausstellen sollte, dass sich im Plangebiet seltene Pflanzen befinden, wird das unsere Planungen beeinflussen. Der Wald wird an den vorgesehenen Standorten im Zuge der Planung von naturschutzfachlichen Experten nochmals genauestens untersucht. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand gibt es aber in dieser Hinsicht keinen Hinderungsgrund für eine Errichtung von Wind­rädern.

Herr Harth, wie haben Sie die Info-­Veranstaltungen erlebt?

HARTH Was den generellen Eindruck betrifft, würde ich mich den Ausführungen von Herrn Schmeer anschließen. Dass es so kontrovers zuging, damit war andererseits aber auch zu rechnen.

Wie meinen Sie das?

HARTH Wenn man ein Landschaftsbild verändert, dann habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass manche emotional und empört reagieren. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken: Wir haben einerseits objektive Kriterien, die wissenschaftlich hergeleitet sind. Und wir haben andererseits ein subjektives Betroffenheitsgefühl und Emotionen, die im Spiel sind. Dieses Dilemma ist in den seltensten Fällen aufzubrechen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Deshalb muss der Gemeinderat, muss der Bürgermeister, der für alle Bürger in der Gemeinde da ist, eine Gesamt-Abwägung treffen.

Was sagen Sie zu der Kritik bezüglich der Auswirkungen der Windräder auf die Vegetation an den vorgesehenen Standorten?

HARTH Die in der Projektskizze und auf den Info-Abenden dargestellten Standorte stellen eine technisch optimierte Variante dar und führt unter anderem dazu, dass ein Windrad mitten auf dem Saar-Hunsrück-Steig liegt. Das hat mit der kleinräumigen konkreten Standortfindung relativ wenig zu tun. Ich gehe davon aus, dass es noch zu Verschiebungen der tatsächlichen Standorte um bis zu 200 Meter kommen kann, wenn die Vegetations- und Biotopkartierungen erfolgt sind.

Auf den Info-Veranstaltungen war viel von den Gefahren von Windkraftanlagen auf die örtliche Vogelwelt die Rede. Wie kann in einem Windpark ein Vogelschlag verhindert werden?

SCHMEER Vogelschlag kann durch die sich bewegenden Rotoren entstehen, in die ein Vogel hineinfliegt. Hier erfolgt im Vorfeld eine naturschutzfachliche Prüfung, ob dieses Risiko gerade im Hinblick auf geschützte Vogelarten am vorgesehenen Standort gegeben ist. Insbesondere der Rotmilan und der Schwarzstorch gelten dabei als windkraftsensible Vogelarten. Hierzu gab es im Jahr 2019 umfangreiche Voruntersuchungen im Planungsgebiet, eine so genannte Funktionsraumanalyse. Im Falle des Rotmilans wurden 1100 Flugbewegungen beobachtet, beim Schwarzstorch waren es 500. Die Untersuchungen haben ergeben, dass diese Flugbewegungen nicht im rotierenden Bereich der Windkraftanlagen stattfinden. Auch was Fledermäuse angeht, hat das Gutachten keine Verstöße gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen ergeben. Die Flugbewegungen zwischen dem Jagdrevier und dem Wohnrevier des Rotmilans führen laut den Gutachtern nicht zu Überflügen der Windkraftanlagen. Diesen Fall hat es gleichwohl in Britten gegeben. Hier kann man aber gegensteuern durch eine möglichst unattraktive Gestaltung von offenen Wald- und Wiesenflächen im Umfeld von Windkraftanlagen, damit der Rotmilan diese als Jagdrevier meidet.

HARTH Rotmilan und Schwarzstorch sind streng geschützte Arten. Wenn sich bei der Vorplanung herausstellt, dass sich ein Horst im Abstand von weniger als 1500 Metern beim Rotmilan oder 3000 Metern beim Schwarzstorch zu einem geplanten Windrad befindet, dann ist das ein K.O.-Kriterium. Gleiches gilt für Wochenstuben der Fledermäuse. Dann brauche ich die Planung gar nicht weiter zu verfolgen. Für beide Vogelarten ist der Wald zwar der Rückzugsort, sie jagen aber immer außerhalb des Waldes im Offenland. Wenn man solche offenen Flächen in der Nähe von Windrädern nun möglichst unattraktiv gestaltet, so dass sich die bevorzugte Beute dieser Vögel dort eher nicht mehr aufhält, werden sie diese Flächen meiden.

Wie sieht es aus mit den Auswirkungen von Windrädern auf andere Wildtiere, wie zum Beispiel Wildkatzen?

SCHMEER Während der Bauphase eines Windrades werden Wildkatzen und Rehe in der Tat aus dem Gebiet vertrieben. Allerdings kehren sie erfahrungsgemäß nach einer gewissen Zeit wieder dorthin zurück. Befürchtungen, dass Wildtiere durch ein Windrad komplett vertrieben würden, haben sich indes nicht bestätigt.

HARTH Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen auf Bundesebene, die diese Entwicklung bestätigen.

Neben den Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt ging es auch um die Folgen des Windparks auf Tourismus und Naherholung. Im Planungsgebiet verlaufen einige Premiumwanderwege. Mit welchen Auswirkungen rechnet die Gemeinde hier?

HARTH Die Meinungen gingen hier auseinander, und das wird wohl auch so bleiben. Es wird Menschen geben, die Windräder nicht gut finden und deswegen nicht mehr in die Region kommen. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen: Das Gros der Aktivtouristen wie Wanderer oder Mountainbiker bleibt davon eher unbeeindruckt. Es gibt auch an anderer Stelle in der Gemeinde Premiumwege in unmittelbarer Nähe von Windrädern. Dennoch ist der Boom im Wandertourismus bis heute ungebrochen. Wenn die Aussichtsplattform an einer der Anlagen bei Scheiden realisiert werden sollte, in der Nähe vom Saar-Hunsrück-Steig, dann könnte das sogar noch ein touristischer Anziehungspunkt werden: Im höchstgelegenen Dorf des Saarlandes entsteht in 30 Metern Höhe der höchstgelegene Aussichtspunkt. In punkto Tourismus erwarten wir uns eher positive Effekte.

Sie haben ausgeführt, dass mit diesem Projekt die Gemeinde Losheim klimaneutral wird. Gibt es noch andere Projekte auf dem Gebiet erneuerbare Energien?

HARTH Konkret beschlossen ist bereits der Solarpark in Rimlingen. Der ist mittlerweile auch genehmigt und wird gebaut. Aktuell im Verfahren ist das Repowering, also der Austausch, der Windräder auf der Wahlener Platte. Dort wird eine Vervierfachung der erzeugten Strommenge stattfinden mit weniger Windrädern. Dort soll die neue Generation von Anlagen aufgestellt werden, die höher sind und dadurch deutlich mehr Leistung bringen. Ein weiterer Schwerpunkt dürfte der Ausbau von Solaranlagen auf Hausdächern sein, hier gibt es in der Gemeinde mittlerweile einige Fachfirmen, die das forcieren wollen. Hier besteht noch ein Riesenpotenzial.

Ein heiß diskutierter Punkt ist auch: Warum müssen die Anlagen in den Wald gestellt werden? Was begründet für Sie die Notwendigkeit von Wald-Standorten?

SCHMEER Es gibt hierfür zwei ganz einfache Kriterien: Einmal der Abstand zur Wohnbebauung, wir haben hier 1000 Meter zu Grunde gelegt. Aufgrund der hohen Siedlungsdichte im Saarland bleiben da nicht allzu viele Standorte übrig. Das zweite Kriterium ist die Windhöffigkeit: Höhenzüge, auch wenn sie bewaldet sind, sind deutlich windreicher, das macht sich extremst bemerkbar bei der Stromerzeugung. Der hier vorgesehene Standort dürfte neben dem Schimmelkopf einer der ertragreichsten im Saarland sein. Es ist nicht so, dass der Wald bevorzugt würde, aber solche Standorte ergeben sich aus einer ganz sachlichen Analyse dieser Kriterien.

HARTH Ein weiteres Argument sind die Belange der Landwirtschaft: Landwirte wehren sich gegen den Verbrauch von Flächen durch den Bau von Windrädern. Irgendwann gehen die verfügbaren Offenlandflächen, wo der Abstand zur Wohnbebauung stimmt und die Windhöffigkeit gegeben ist, einmal aus. Auch deswegen gibt es im Moment einen gewissen Stillstand beim Windkraftausbau im Saarland.

Was ist für Sie der entscheidende Vorteil der Windenergie gegenüber anderen regenerativen Energien?

SCHMEER Windenergie leistet den größten Beitrag zum Klimaschutz. Es gibt eine Studie des Bundesumweltamtes, nach der liegt der Vermeidungsfaktor bei Windkraft bei 662 Gramm pro Kilowattstunde vermiedenes CO 2 . Bei Fotovoltaik-Freiflächenanlagen liegt er bei 614 Gramm. Auch der Flächenverbrauch ist bei Windkraft kleiner als bei Fotovoltaik, sofern es um Freiflächenanlagen geht. Beim Faktor Zeit ist Windkraft ebenfalls überlegen: Ein Jahr hat 8544 Stunden, davon schafft es die Windkraft rund 3000 Stunden unter Volllast zu laufen, bei der Fotovoltaik sind es nur 1000 Stunden.

Viele Menschen haben Angst vor immer höheren Windrädern. Gibt es keine technischen Innovationen, die hier eine höhere Effizienz ohne solche enormen Höhen erzielen könnten?

SCHMEER Wir kommen mit den Anlagen der modernen Generation und Höhen von 240 Metern allmählich an die technischen Grenzen, was die Standfestigkeit der Türme und die Haltbarkeit der Rotorblätter angeht. Eine Höhe von 300 Metern wird es nie geben.

Was jetzt planungsrechtlich ansteht, ist eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel, die vorgesehenen Windrad-Standorte als Vorranggebiete für Windenergie auszuweisen. Um für den Windpark eine Baugenehmigung zu bekommen, soll beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) ein Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG) gestellt werden. Warum wird dieser Weg gewählt, es gäbe doch einen anderen, nämlich ein Bebauungsplan-Verfahren mit der Gemeinde als Entscheidungsinstanz?

HARTH Dieses Verfahren wird in der Tat mitunter praktiziert, das haben wir so bei den Windrädern auf der Wahlener Platte und bei Britten gemacht. Bei diesem Weg kann die Gemeinde dem jeweiligen Investor durchaus schärfere Vorgaben machen als beim BImsch-Verfahren. Diesen Windpark bei Scheiden, Bergen und Waldhölzbach wollen wir von Beginn an gemeinsam mit der VSE entwickeln, wenn wir entsprechende Mehrheiten finden. Dadurch ersparen wir uns den Aufwand, der bei einem B-Plan-Verfahren notwendig wäre. Zugleich können wir in einer Kooperationsvereinbarung sowie im geänderten Flächennutzungsplan festhalten, welche Punkte uns in der Planung wichtig sind.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Flächennutzungsplan nicht geändert wird. Das hätte welche Konsequenzen?

SCHMEER Stand heute kann in diesem Gebiet keine Windkraftanlage errichtet werden, weder die von uns noch die von Ferdiwind geplanten, das ist die aktuelle Rechtslage im Saarland.

HARTH Wir gehen allerdings davon aus, dass sich diese rechtlichen Rahmenbedingungen nach der nächsten Landtagswahl ändern. Das Saarland liegt aktuell bei den erneuerbaren Energien im Bundesvergleich auf dem letzten Platz. Hierauf dürfte die Politik absehbar mit Lockerungen der regulatorischen Bestimmungen reagieren. Ich will es auch nicht ausschließen, dass wir uns später doch noch entscheiden, ein B-Plan-Verfahren für dieses Projekt und das von Ferdiwind geplante aufzulegen.

Wie sieht das Vergütungsmodell aus, das Sie für die Gemeinde vorsehen?

SCHMEER Die Einnahmen der Gemeinde resultieren zu 50 Prozent aus den Pachtzahlungen für die Standort-Flächen, zu 25 Prozent aus der Gewerbesteuer und zu weiteren 25 Prozent aus einer Gewinnausschüttung, sofern die Gemeinde sich mittelbar oder unmittelbar mit 20 Prozent an dem Windpark beteiligen möchte.

Es wurde in Frage gestellt, ob für den ebenfalls von Ihnen betriebenen Windpark Judenkopf bei Britten bisher überhaupt Gewerbesteuer gezahlt wurde. Ist dies zutreffend?

SCHMEER Wir zahlen Gewerbesteuer für den Windpark Britten an die Gemeinde Losheim am See, und zwar bislang über 70 000 Euro. Dazu kommen rund 270 000 Euro, die wir bis Ende 2020 an Pacht an die Gemeinde gezahlt haben. Seit im Jahr 2019 die Rotorblätter im Windpark Britten getauscht wurden, verzeichnen wir dort viel bessere Erträge und folglich ein besseres Betriebsergebnis. Daraus resultiert, dass wir mittlerweile mit diesem Windpark einen jährlichen Bilanzgewinn verbuchen und die anfänglichen Bilanzverluste abgeschmolzen werden konnten. Es ist auch normal, dass es in den ersten Jahren bei einem Windpark Anlaufverluste gibt, die werden mit der Zeit abgeschmolzen.

Die Pacht, die im Falle dieses Windparks im Raum steht, richtet sich nach unterschiedlichen Faktoren wie etwa der Zahl der Windräder. Mit welcher Pacht ist zu rechnen?

SCHMEER In unserem Pachtangebot sehen wir drei verschiedene Komponenten vor: Zu einer fixen ertragsunabhängigen Pacht kommen Leistungen, die abhängig sind von der jeweiligen Stromerzeugung und der Höhe der Einspeisevergütung, die wir im Ausschreibungsverfahren erzielen können.