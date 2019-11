Kostenpflichtiger Inhalt: Sparkassenforum Losheim : Zamperoni schaut über den Großen Teich

Beim 30. Sparkassenforum warnte der Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni in der Eisenbahnhalle in Losheim vor Überheblichkeit im Umgang mit den USA. Deutschland und Europa sollten Amerika ohne Schaum der Empörung begegnen, empfahl der Journalist. Foto: Jakob Kulick

Losheim In Losheim sprach der ARD-Moderator über die politische Lage in den USA – und bescheinigte Trump gute Chancen zur Wiederwahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft bekommt Ingo Zamperoni häufig am eigenen Leib zu spüren. Seine amerikanische Ehefrau ist eine Demokratin und sein Schwiegervater ein Trump-Anhänger. Da sind bei Familientreffen heftige Streitereien an der Tagesordnung. Der Tagesthemen-Moderator erzählte beim 30. Sparkassenforum in der Eisenbahnhalle in Losheim, dass er in solchen Momenten versucht, die Konversation auf Sport umzulenken, um die Gemüter zu beruhigen. Zamperoni sprach bei der Veranstaltung über das Thema „Transatlantische Beziehungen unter Trump – eine Halbzeitbilanz“.

Der Vortrag vermittelte das Bild eines zerrissenen und gespaltenen Landes. Die Polarisierung wird laut Zamperoni auch von der amerikanischen Medienlandschaft angeheizt. In diesem Zusammenhang erwähnte er „Fox News“ auf der rechten und MSNBC auf der linken Seite des politischen Spektrums. Dabei stelle Trump weniger die Ursache der Polarisierung als vielmehr ein Symptom dar. Den Weg zur Spaltung habe bereits die „Tea Party“-Bewegung vor einem Jahrzehnt bereitet. Zamperoni zufolge hat sich Trump die Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft bei seinem Aufstieg zunutze gemacht. Der Präsident ziele auf das Bauchgefühl seiner Anhänger – und Emotionen wiegten schwerer als Fakten. Trump richte seine Politik konsequent an seiner Basis aus. Dabei handle es sich oftmals um Menschen, die vor 2016 das Gefühl hatten, dass man ihnen nicht zuhört.

Zamperoni bescheinigt Trump, dass er wusste, wie er diese Klientel auf seine Seite ziehen kann: „Er hat genau gewusst, welche Botschaft er rüberbringen musste, und hat diese durchgepaukt.“

Zamperoni hält ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl 2020 die Wiederwahl Trumps wahrscheinlicher als den Machtverlust. Er verweist auf die Steuerreform, die den Wirtschaftsboom in den USA beschleunigt habe. Der Börsenindex „Dow Jones“ habe unter Trump um 8000 Punkte zugelegt. Außerdem habe der Präsident zahlreiche junge, konservative Richter auf Lebenszeit ernannt, die den Kurs der USA für die nächsten Jahrzehnte bestimmen könnten – das sei vor allem für evangelikale Wähler von zentraler Bedeutung. Zustimmungswerte von 90 Prozent bei republikanischen Wählern zeigten, dass Trump seine Basis an sich gebunden habe.

Daher räumt Zamperoni Trump gute Chancen auf die Wiederwahl ein. Hinzu komme, dass die Demokraten wie schon 2016 in zwei Lager gespalten seien. Einen linken Flügel, der von den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren repräsentiert werde. Und einen moderaten Flügel, an dessen Spitze der frühere Vizepräsident Joe Biden stehe. Wenn die Demokraten in einem Jahr Trump besiegen wollen, dann brauchen sie laut Zamperoni einen Kandidaten, der die Basis mobilisieren kann.

Stargast Ingo Zamperoni (rechts) stellte sich nach seinem Vortrag beim Sparkassenforum den Fragen von Moderator Norbert Klein. Foto: Jakob Kulick

Auch die Vorbereitungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (englisch: „impeachment“) gegen Trump kamen zur Sprache. Zamperoni erklärte, dass die demokratische Führung diesbezüglich den Druck ihrer Wähler spüre. Diese erwarteten von der Partei, dass wenigstens der Versuch der Amtsenthebung unternommen werde. Dabei seien die USA hinsichtlich dieses Vorgehens gespalten und die Erfolgsaussichten gering. Der ehemalige USA-Korrespondent der ARD (siehe Infobox) hält es für unwahrscheinlich, dass 20 republikanische Senatoren die Seiten wechseln und für Trumps Amtsenthebung stimmen. Zamperoni selbst ist kein Freund des Verfahrens: „Ich halte den regulären politischen Weg für empfehlenswert, um das Land zu befrieden.“ Wenn Trump des Amtes enthoben werde, dann sei „der Riss in der gespaltenen Gesellschaft noch schwerer zu kitten“ und eine weitere Polarisierung drohe.

In der Ära Trump beobachtet der „Tagesthemen“-Moderator den teilweisen Rückzug der USA von der Weltbühne und die Auflösung der geopolitischen Weltordnung. Das Vakuum, das dadurch entstanden sei, werde von Autokraten wie Wladimir Putin oder auch Recep Tayyip Erdoğan gefüllt – wie zuletzt in Nordsyrien. Trump suche die Nähe zu Diktatoren wie Xi Jinping und verspiele so den moralischen Führungsanspruch der USA. Dennoch dürfe sich Deutschland nicht von Amerika abwenden. Die USA seien auch weiterhin unverzichtbar. Das betreffe Themen wie Terrorbekämpfung, Grenzschutz oder auch wissenschaftlichen Austausch.

Im Übrigen haben laut Zamperoni viele Deutsche eine falsche Vorstellung von den Verhältnissen auf der anderen Seite des Atlantiks: „Wir glauben zu wissen, wie die Amerikaner ticken.“ Dabei rät er von Verallgemeinerungen dringend ab. „Den Amerikaner“ gebe es nicht, dazu seien die Unterschiede innerhalb der USA zu groß. Deutschland und Europa sollten „den USA ohne Schaum der Empörung entgegentreten“ und „ohne Polemik den Dialog suchen – jetzt erst recht“. Für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 gab Zamperoni den Zuhörern zum Abschluss noch einen Tipp mit auf den Weg: „Halten Sie sich gut fest!“