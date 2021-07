Diskussion in Scheiden : Scheidener haben viele Fragen zum Windpark

Viele Bürger sind bei der Info-Veranstaltung in Scheiden erschienen. Foto: Martin Trappen

Scheiden Zum Info-Abend in Scheiden sind viele Bürger gekommen. Die Fragen und Bedenken sind ähnlich wie in Bergen und Waldhölzbach.

Fünf Windräder sollen nahe den Losheimer Ortsteilen Bergen, Scheiden und Waldhölzbach entstehen. Vergangene Woche wurden alle drei Orte vom saarländischen Energieversorger VSE, der die Räder bauen und betreiben will, und dem Losheimer Bürgermeister Helmut Harth über die Pläne informiert. Nach Waldhölzbach am Dienstag und Bergen am Mittwoch waren am Freitag die Scheidener an der Reihe, die in großer Zahl im örtlichen Bürgerhaus erschienen waren.

„Windpark Losheim-Scheiden“ haben die Planer das Projekt getauft. Die fünf Räder – zwei davon sollen zwischen Bergen und Scheiden errichtet werden, die übrigen drei nördlich von Scheiden – sollen jeweils 245 Meter hoch und alle um die 1100 Meter von bebauter Ortslage entfernt sein. Der Scheidener Ortsvorsteher Hans Hamel bat seine Mitbürger zu Beginn der Veranstaltung mit Bezug auf die vorangegangene Veranstaltung in Bergen darum, bei der Debatte sachlich zu bleiben: „Ich weiß, in Scheiden werden vernünftige und faire Diskussionen geführt, und das wünsche ich mir als Ortsvorsteher heute Abend.“

Bürgermeister Harth erklärte auch auf der Versammlung in Scheiden, dass die Pläne für die Windräder schon seit Oktober vergangenen Jahres bei der Gemeinde bekannt gewesen seien. Man habe sie jetzt erst öffentlich gemacht, da die Corona-Pandemie solche Informationsveranstaltungen lange nicht zugelassen habe. Nur so habe man aber alle Bürger gleichermaßen informieren können, was ein erster wichtiger Schritt sei, bevor man überhaupt in die Planung einsteigen wolle. „Nicht, dass irgendwelche wilden Gerüchte kursieren“, sagte Harth. Auch seien nun erste Gutachten bereits eingeholt, was den Einfluss der geplanten Windräder auf die örtliche Tierwelt betreffe.

Harth bekräftigte außerdem – ebenso wie Frank Schmeer, Leiter des Geschäftsbereichs „Erneuerbare Energien“ bei der VSE – an diesem Abend mehrfach, dass in Sachen Windpark noch nichts entschieden sei. „Heute das ist wirklich als Auftakt zu verstehen und danach werden Sie immer weiter informiert, wie die Verfahrensabläufe sind“, so Harth. „Es ist noch gar nichts entschieden“, betonte Schmeer. „Ich werde Ihnen hier eine Projektidee, eine Skizze vorstellen, da steckt schon ein bisschen Arbeit drin, ansonsten bräuchte ich hier nicht zu stehen.“ Man wolle größtmögliche Transparenz bieten.

Letztendlich müssten aber noch Orts- und Gemeinderäte darüber entscheiden, bekräftigte Harth, auch der Flächennutzungsplan müsse geändert werden. In der Offenlegungsphase könne jeder Bürger die Planunterlagen einsehen und einen Rechtsanwalt einschalten. Nicht zuletzt könne das Projekt auch noch an den zuständigen Genehmigungsbehörden scheitern.

Kernmotivation, die Windräder zu bauen, sei es, einen Beitrag zur ökologischen Stromproduktion zu leisten – gerade auch mit Blick auf den Klimawandel und die absehbare Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken. Die Windenergie, so Schmeer, leiste den größten Beitrag zum Schutz des Klimas. Die VSE praktiziere bei der Errichtung und dem Betreiben des Windparks ein so genanntes kommunales Partnermodell. Dabei arbeite der Energieversorger eng mit den Kommunen und Stadtwerken zusammen, diese könnten ebenso wie die Bürger an dem Projekt mitwirken und davon profitieren. In diesem Modell habe die VSE im Saarland bereits Windparks in der Gemeinde Perl, in Britten, in Wadern sowie in Nohfelden und Oberthal (Kreis St. Wendel) realisiert. Nicht zuletzt sollen zumindest vier von fünf Anlagen auf kommunalen Grundstücken errichtet werden, und die Kommune soll Einnahmen aus Pacht und Gewerbesteuer erhalten. Die Risiken bei Bau und Betrieb der Anlagen tragen alleine die VSE. „Uns ist zum einen wichtig, dass die Wertschöpfung hier im Land bleibt“, sagte Schmeer. Zum anderen arbeite man stets mit den örtlichen Energiegenossenschaften – in diesem Fall die Bürger-Energiegenossenschaft (BEG) Hochwald – eng zusammen. Auch werde eine Windparkgesellschaft gegründet mit Sitz vor Ort. In Betrieb genommen werden könnten die Räder voraussichtlich 2023/24. Die VSE baue nicht einfach nur den Windpark und veräußere ihn dann an fremde Investoren, betonte Schmeer. „Wir wollen hier mit im Boot bleiben für 20 Jahre.“

Die Stimmung im Scheidener Bürgerhaus war am Freitagabend gediegen, und die Debatte blieb größtenteils sachlich – auch wenn es gelegentliche Zwischenrufe gab. Damit kamen die Scheidener der Bitte ihres Ortsvorstehers zu Beginn der Veranstaltung nach. Ein schon in den vorangegangenen Veranstaltungen geäußerter Kritikpunkt kam auch bei der Diskussion in Scheiden zum Tragen: 2018 habe der Losheimer Gemeinderat die Errichtung eines Windparks nahe Bergen und Scheiden noch abgelehnt. Warum wolle die Gemeinde nun doch diese Windräder errichten? Neben den gesellschaftlichen und rechtlichen Änderungen – erst vor kurzem hat der Bund das Klimaschutzgesetz verschärft – habe sich die Lage auf rheinland-pfälzischer Seite geändert, hieß es zur Begründung. Wenige Kilometer hinter der Landesgrenze wolle die Ortsgemeinde Greimerath nun ebenfalls einen Windpark mit bis zu acht Anlagen errichten. Gebaut werden sollen die dortigen Räder von der Betreibergesellschaft Ferdiwind, die auch auf saarländischer Seite zwei zusätzliche Anlagen errichten will.

Größte Sorge der Scheidener Bürger: Was die Windräder mit dem Landschaftsbild ihres Zuhauses anrichten, dass mit den Rädern die Lebensqualität sinkt oder sogar das eigene Haus an Wert verlieren könnte. Dass der Bau der Windräder einen Eingriff in das Landschaftsbild darstellt, leugneten weder Bürgermeister Harth noch VSE-Mann Schmeer. Bei der Planung achte man aber darauf, dass sich die Anlagen möglichst gut in die Landschaft einfügen. Alle Anlagen hätten einen ausreichenden Abstand zur nächsten Siedlung und würden die Menschen dort weder mit Lärm noch visuell stören. Für all das gebe es gesetzliche Vorschriften, betonte Schmeer, die auch ständig überwacht würden. Sollten die gesetzlichen Grenzwerte nicht eingehalten, würden die Anlagen heruntergeregelt. Auch die touristische Attraktivität der Gegend werde durch die Windräder nicht beeinträchtigt. Man wolle diese sogar mit einer Aussichtsplattform auf einer der Anlagen erhöhen.

Aus dem Publikum wurde zudem der Vorwurf geäußert, man wolle die schöne Landschaft rund um die drei Hochwalddörfer und die Ruhe dort für Geld opfern. Henry Selzer von der BEG Hochwald versicherte, dass es nicht um Geld gehe, sondern darum, Infrastruktur aufzubauen und die Stromversorgung in der Region für die Zukunft zu sichern. „Die beste Region für Windräder ist nun einmal der Schwarzwälder Hochwald“, stellte Selzer klar. Der Windpark Britten schreibe schwarze Zahlen. Und man wolle nicht, dass externe Investoren kommen, einen Windpark errichten und wieder verkaufen, während die Menschen vor Ort nichts davon haben. Was er ebenfalls erwähnte: Ursprünglich wollte man nicht bauen, solange auf Greimerather Seite nicht gebaut wird. Nun wird dort aber gebaut. Auch Selzer versicherte, die Bürger würden an dem Projekt beteiligt werden.