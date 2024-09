Losheim am See Gemeinde Losheim am See hat diese Sportler ausgezeichnet

Losheim am See · Die Sportlerehrungen auf dem Alten Markt in Losheim gingen beim „Herbstmarkt von Hei“ in zwei Gruppen über die Bühne. Zunächst wurden die erfolgreichsten Einzelsportler aus den Jahren 2022 und 2023 ausgezeichnet.

17.09.2024 , 17:47 Uhr

Zum Abschluss der Sportlerehrung rief Christian Mertes noch einmal die ausgezeichneten Sportler auf die Bühne. Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN

Von Dieter Ackermann