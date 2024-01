Kreisverwaltung stellt sich Gemeinderäten aus dem Hochwald In den Kommunen im Grünen Kreis gärt es: Warum die Insolvenz vom SHG-Klinikum Merzig die Kreisumlage hochtreibt

Die drohende Insolvenz des Merziger SHG-Klinikums hat Ende vergangenen Jahres die Kommunalpolitik im Kreis in Atem gehalten. Im Dezember beschloss der Kreistag ein Beteiligungs- und Finanzierungskonzept für das schwer angeschlagene Krankenhaus, wonach der Landkreis über einen Zeitraum von vier Jahren das Betriebsdefizit des Klinikums aus seinen Haushaltsmitteln abdecken wird. Man rechnet mit einem Betrag von bis zu 27,5 Millionen Euro, die der Kreis in diesem Zeitraum aufbringen muss. Das Geld dafür zieht der Kreis über die Umlage von den Kommunen ein – was dort seit Wochen für Unmut sorgt. Nicht nur in den Räten der drei Hochwald-Kommunen Wadern, Losheim am See und Weiskirchen wird seit Wochen bereits zunehmend Unzufriedenheit darüber laut, dass sie ungefragt über die erhöhte Kreisumlage für die Fehler anderer zur Kasse gebeten werden sollen.