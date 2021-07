Am Sonntag : Ortsrat Bachem sammelt Spenden für Flutopfer

Johannes Kautenburger Foto: Werner Krewer

Bachem Der Ortsrat im Losheimer Ortsteil Bachem organisiert für die Opfer des Hochwassers in Ahrweiler und der Partnerortschaft Bachem/Ahr eine kurzfristige Spendenaktion. Ortsvorsteher Johannes Kautenburger: „Wer helfen möchte, bringt am Sonntag, 18. Juli, zwischen 10 und 12 Uhr dringend benötigte Hilfsgüter an den Anbau der Mehrzweckhalle.“ Benötigt werden Kleidung, Unterwäsche, Hygieneartikel, Handtücher, Waschlappen und Kinderspielsachen sowie haltbare Lebensmittel.

Die Spenden werden nach Kautenburgers Worten am Montag vom Ortsrat beim DRK Mayen-Koblenz an der Sachspendenstelle abgegeben.