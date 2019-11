Konzert in Losheim : Blug und Spiller rocken den Saalbau

Konzert in Losheim

Unter dem Motto „Rockanarchie“ präsentieren Thomas Blug und Rudi „Gulli“ Spiller am Samstag, 30. November, im Saalbau Losheim die Hits aus den 70ern und 80ern. Ab 20 Uhr wollen sie nach ihren Worten die große Zeit der Rock- und Popmusik wieder aufleben lassen.

Dabei werden sie von einem Schlagzeuger begleitet, der für die Großen der Branche gespielt hat. Karten sind im Ticketbüro in der Stadthalle Merzig, in der Tourist-Info Losheim oder in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich.