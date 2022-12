Deutschland-Premiere auch am Stausee : Ein Gauner stürmt das Losheimer Kino

Deutschland-Premiere auch am Stausee

Nicholas Ofczarek als Räuber Hotzenplotz und Hedi Kriegeskotte als Großmutter in einer Szene des Films «Der Räuber Hotzenplotz» Foto: dpa/-

Losheim „Der Räuber Hotzelplotz“ kommt in die Lichtspiele – und das sogar früher als zum offiziellen bundesweiten Filmstart.

„Der Film läuft als bundesweiter Preview am Sonntag, 4. Dezember, danach am Sonntag, 11. Dezember, Sonntag, 18. Dezember, Donnerstag, 22. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember, jeweils um 15 Uhr bei uns im Kino“, teilt Astrid Härtel, Vorsitzende der Filmfreunde Losheim mit.

Otfried Preußlers gleichnamiger Bestseller feiert nächstes Jahr sein 60-jähriges Jubiläum und wurde bereits in 38 Sprachen übersetzt. Alle drei Bände der Reihe, sowie der 2018 erschienene „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, wurden allein in Deutschland weit über 6 Millionen Mal verkauft. Nach den großen Kinoerfolgen „Die kleine Hexe“ (mit über 1,6 Millionen Zuschauern) und „Heidi“ (mit über 1,2 Millionen Zuschauern) ist „Der Räuber Hotzenplotz“ die dritte Produktion der Claussen+Putz Filmproduktion, die in Ko-Produktion mit Zodiac Pictures und STUDIOCANAL realisiert wird.