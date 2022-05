Putzroboter in Losheim vorgestellt : Brigitte beweist ihre Fähigkeiten beim Reinigen

Losheim „Entschuldigen Sie, Sie da stehen im Weg“: Brigittes charmante, aber selbstbewusste Aufforderung quittiert Bürgermeister Helmut Harth mit einem herzhaften Lacher. Prompt macht der Verwaltungschef Platz, damit die 140 Kilo schwere Lady ihre Aufgabe auch erfüllen kann – die Reinigung des Flures in dem ehemaligen Losheimer Krankenhaus.

In Singapur gebaut, hatte im Januar 2021 ein Putzroboter nach Darstellung des Key Account Managers Robotics für Furore gesorgt. Im Klinikum Neuperlach in München war nach den Worten des Fachwirtes für Reinigung und Hygiene Putzhilfe Franziska im Einsatz – wegen Personalmangels. „Aufgrund der Corona-Pandemie waren viele Reinigungskräfte krankgeschrieben oder in Quarantäne.“ So wurde der Reinigungsroboter zu einer Ergänzung. Aber: „Er kann niemals Mitarbeiter ersetzen. Er soll nur als Helfer dienen“, sagt Auster: „Zum einen müssen die Roboter gebaut, programmiert gewartet und überwacht werden, wofür es den Menschen braucht.“ Zwar seien diese Hilfskräfte für gerade Strecken ausgelegt. Doch in alle Ecken kommt er nicht – für ihn ist es unmöglich, diese zu reinigen. Laut Auster ist der Reinigungsroboter einfach über eine App zu steuern. Über diese App und die Plattformen, die dazu gehörten, seien Infos über den Roboter abrufbar. „Als Partner der Firma Kenter aus Leipheim sind wir derzeit in Deutschland die einzigen Anbieter, die über ein solches Portfolio in der Robotertechnik verfügen und individuell auf den Kundenwunsch eingehen können“, sagt Auster über seine Firma, die ihren Sitz in Kleinblittersdorf hat. Weitere Beispiele sind Staubsauger der Firma Whiz aus Großbritannien, das i-Team mit dem Mini-Staubsauger i-Vac 1700 aus Eindhoven und die Firma Gaussian aus Shanghai, die Schrubber-Walzen, Saugmaschinen, Staubsauger und Kehrmaschine anbietet.