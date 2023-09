Huberthushof in Losheim Seit 23 Jahren dem Genuss verpflichtet

Seit 23 Jahren betreibt Andreas Mathea den Hubertushof in Losheim und ist immer noch mit Leib und Seele Gastwirt. „Richtige Gastwirtschaften gibt es heutzutage nicht mehr so oft. Deshalb kommen die Gäste gern zu uns, trinken ein frisch gezapftes Bier an der Theke oder jetzt im Sommer ein Frühkölsch vom Fass auf der Außenterrasse“, erzählt Mathea. Der Hubertushof ist bekannt für seine gutbürgerliche Küche. „Wir versuchen immer, passend zur Saison unsere Speisen etwas aufzupeppen. Jetzt im Sommer gibt es zum Beispiel Feta- oder Gamba-Pfännchen oder Spareribs in hauseigener Marinade als Vorspeise. Unsere Gäste mögen es, wenn wir uns neue Gerichte einfallen lassen. Das bringt Abwechslung in die Speisekarte.“