„Wir sind ein sehr familiärer Betrieb“ Huberthushof in Losheim – seit 23 Jahren dem Genuss verpflichtet

Seit 23 Jahren betreibt Andreas Mathea den Hubertushof in Losheim und ist immer noch mit Leib und Seele Gastwirt. „Richtige Gastwirtschaften gibt es heutzutage nicht mehr so oft. Deshalb kommen die Gäste gern zu uns, trinken ein frisch gezapftes Bier an der Theke oder jetzt im Sommer ein Frühkölsch vom Fass auf der Außenterrasse“, erzählt Mathea.