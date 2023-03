Zum 40. Todestag Sie erweckte die bäuerliche Welt und die Traditionen ihrer Heimat zum Leben

Die moselfränkische Heimatdichterin Maria Croon starb am 23. März 1983 im Ortsteil Britten der Gemeinde Losheim am See. Sie wurde als Maria Brittnacher in Meurich, Gemeinde Kirf, im Landkreis Trier-Saarburg am 13. Mai 1891 geboren und wuchs im Hause ihrer Großeltern auf. Sie gehörte wie die Schriftsteller Gustav Regler (1898–1963) und Matthias Enzweiler (1900–1987) zu jener Generation, die zwei Weltkriege miterlebte.