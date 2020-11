Sonderverkauf : 540 Seiten über Losheimer Familien

Das Heimatbuch präsentieren (von links) Ruth Selzer, Ingrid Röder mit ihrer Mitarbeiterin und Hubert Schommer in der Losheimer Buchhandlung „Rote Zora“. Foto: Gemeinde

Losheim Der Heimatverein Losheim bietet das Familienbuch der Pfarrei Losheim der Jahre 1831 bis 1890 derzeit im Rahmen einer Sonderaktion an.

Der Verein für Heimatkunde in der Gemeinde Losheim am See verkauft derzeit in einer Sonderaktion das Familienbuch der Pfarrei Losheim von 1831 bis 1890. Bei einem Termin in der Buchhandlung „Rote Zora“ in Losheim übergab der Vorsitzende Hubert Schommer gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Ruth Selzer die Verkaufsexemplare an die Inhaberin Ingrid Röder und das Team der Buchhandlung.

Alle Familien, die in der Zeit von 1831 bis 1890 in Losheim und den Orten Bergen, Mitlosheim, Niederlosheim, Rimlingen, Scheiden und Waldhölzbach lebten, werden in diesem Geschichtsbuch vorgestellt, wie die Gemeinde Losheim am See in ihrer Mitteilung ankündigt. Obwohl Bergen seit etwa 1800 zur Pfarrei Britten zählte, wird es in diesem Buch mit aufgeführt, weil Bergen von jeher zum Amt Losheim gehörte. Die Vorstellung der Familien im Buch erfolgt mit Angaben über Herkunft, Familienname, Geburtsdatum, Beruf, Heiratsdatum, Sterbedatum und Kinderzahl. Die einzelnen Daten wurden von den Standesämtern Losheim, Weiskirchen, Merzig, Saarburg, St. Wendel und Wadern geliefert. Etliche Informationen und Daten trug auch das Bistumsarchiv Trier bei.

„Auch die Auswanderer aus dem ganzen heutigen Gemeindebezirk werden in einer Auswandererliste aufgeführt“, berichtet Hubert Schommer, und weiter: „Die meisten Auswanderer aus dem Raum Losheim gaben Nordamerika, Amerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika als Ziel ihrer Auswanderung an.“ Die Zahl der angegebenen Auswanderer nach Amerika belaufe sich auf ungefähr 1550 Personen. „In dieser Liste werden nur jene geführt, die mit behördlichem Einverständnis ausgewandert sind. Die Zahl der Auswanderer, die über die grüne Grenze die Heimat verlassen haben, ist nicht feststellbar“, sagt er weiter. Der größte Teil der Auswanderungen erfolgte demnach in den Jahren 1840 bis 1885. „Die Not war in den Jahren 1840 bis 1850 besonders groß und führte deshalb zu einer Vielzahl von Auswanderungen. Ziel der Auswanderer war die Verbesserung der eigenen Situation, auch um die meist große Zahl der Kinder zu ernähren.“

Viele Menschen beschäftigen sich mit der Geschichte ihrer Vorfahren und der Heimat. Eine Anlaufstelle für Hobby-Heimatforscher können dabei örtliche Heimatvereine sein, betont die Gemeinde Losheim am See, denn diese Vereine können auf ein großes Fachwissen ihrer ehrenamtlichen Mitglieder setzen.