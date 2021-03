Losheim investiert rund 11 Millionen Euro : Mit einem Plus von 1,64 Millionen Euro geht’s ins Jahr 2021

Die Gemeinde Losheim am See will im aktuellen Haushaltsjahr mehr als elf Millionen Euro investieren, unter anderem in die Ortsteile und die Infrastruktur am Stausee. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Losheim am See Einstimmig haben die Fraktionen im Gemeinderat von Losheim am See den Haushalt beschlossen. Viel Lob gab es für das Ergebnis und die daran Beteiligten.

Die Gemeinde Losheim am See will im laufenden Jahr rund 11,39 Millionen Euro investieren. Dies sieht der Haushalt vor, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Da die Verwaltung von einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von rund 1 642 367 Euro ausgeht, werde keine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht benötigt, betonte Bürgermeister Helmut Harth und sagte: „Das wichtigste Ergebnis ist, dass wir Investitionen tätigen können.“

Der Überschuss im Haushalt komme zustande, da Erträge in Höhe von 32 234 611 Euro Aufwendungen in Höhe von rund 30 592 244 Euro gegenüberstehen. Die größte Position bei den Erträgen machen Steuereinnahmen in Höhe von rund 16,3 Millionen Euro aus, wie Harth weiter ausführte. Weiterhin erhalte die Gemeinde Schlüsselzuweisungen aus dem Saarlandpakt in Höhe von rund 9,2 Millionen Euro. Durch Holzverkäufe werde ein Ertrag von etwa 400 000 Euro erwirtschaftet.

Der größte Posten bei den Aufwendungen – „fast ein Drittel“, wie der Bürgermeister anmerkte, – ist die Kreisumlage mit rund 9,92 Millionen Euro. Mit rund 9,2 Millionen Euro schlagen die Personalaufwendungen zu Buche. Für die Deckung des Fehlbetrags beim Eigenbetrieb seien nach Worten von Harth rund 1,88 Millionen Euro vorgesehen.

Für die Infrastruktur am Stausee sind rund 1,6 Millionen Euro im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs vorgesehen. Foto: Heiko Britz

Neue Kredite müsse die Gemeinde im aktuellen Jahr nicht aufnehmen, wie aus dem Finanzplan hervorgeht. Der Saldo aus Investitionstätigkeiten liegt bei 3 404 014 Euro. Die Überschüsse aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 3 346 617 Euro. Aus dem Saldo dieser beiden Posten sowie der Tilgung von Krediten ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf von 707 752 Euro. Dieser verringert die liquiden Mittel der Gemeinde. Das Ziel sei nach Worten von Harth, bis zum Jahr 2027 schuldenfrei zu sein.

Was die Investitionen in der Gemeinde anbelangt, ist ein Gesamtvolumen von 11,39 Millionen Euro vorgesehen. Rund 1,66 Millionen Euro entfallen dabei auf das Abwasserwerk und rund drei Millionen Euro auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Hier sind die größten Positionen die Infrastruktur um den Stausee mit rund 1,6 Millionen Euro, der Campingplatz mit rund 600 000 Euro sowie Hallen und Bürgerhäuser mit rund 577 000 Euro.

Der Investitionsplan sieht weiterhin rund 1,27 Millionen Euro an ortsteilbezogenen Investitionen vor. Fast 300 000 Euro können dabei von den Ortsräten in Eigenregie für Maßnahmen in den Orten eingesetzt werden, wie Harth betonte. Dieser Posten geht auf einen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD zur Stärkung der Ortsräte zurück – so erhält jeder Ortsteil einen Fixbetrag von 15 000 Euro sowie zusätzliche Gelder pro Einwohner (fünf Euro) und pro Hektar Fläche (einen Euro).

Ein, wie Harth es ausdrückte, „ansehnlicher Betrag von 700 000 Euro“ ist für den Endausbau vorgesehen. Für Neubau und Sanierung von Kindertagesstätten (Kitas) sind knapp 1,42 Millionen Euro veranschlagt, im Bereich der Schulen sind es rund 820 000 Euro. Die Ausstattung der Schulen und Kitas schlägt mit rund 140 000 Euro zu Buche, für die Sanierung von Verbindungsstraßen sind 400 000 Euro vorgesehen und für die Feuerwehr 362 000 Euro. Harth betonte, dass das Geld für Investitionen auch die Handwerker und Bauunternehmen vor Ort unterstütze.

Die Fraktionen zeigten sich sehr zufrieden mit dem Haushalt. „Wir investieren richtig viel Geld“, freute sich Stefan Palm (CDU). Er betonte, dass ein Haushalt in Corona-Zeiten normalerweise rote Zahlen schreiben sollte – doch der Losheimer Ergebnishaushalt „schließt mit einem sehr positiven Ergebnis ab“. Im Haushalt stehen nach seinen Worten Mittel zur Verfügung, um Betriebe und den Verein Losheimer Unternehmen (VLU) weiter zu unterstützen. Auch freute sich Palm, auch Ortsvorsteher in Losheim, über das erweiterte Budget für die Ortsteile: „Die Ortsräte dürfen zukünftig wieder mehr Geld selbst verwalten.“

Abschließend bedankte sich Palm bei den drei großen Betrieben im Gemeindegebiet, Globus, Homanit und KÜS. Und: „Ich danke allen, die sich in Corona-Zeiten bemüht haben, diesen einmaligen Haushalt aufzustellen.“ Sein Partei-Kollege Christoph Neisius ergänzte: Eine Einstimmigkeit wie in Losheim habe er in keinem weiteren Gremium erlebt.

Auch Björn Kondak (SPD) bedankte sich für den „Haushalt, der im Saarland und zu Corona-Zeiten seinesgleichen sucht“. Besonderes Lob fand er, selbst Ortsvorsteher in Rimlingen, für die Ortsratsbudgets: „Wir können stolz sein, dass wir das so hinbekommen haben.“