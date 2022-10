Zu ehren der heiligen Brigitta : Hausbach feiert seine Kirmes

Blick auf Hausbach im Jahr 2019: Wer genau hinsieht, kann das Kirmestreiben in der Bildmitte erkennen. Foto: Raffael Kunz

Hausbach Auf dem Festplatz in der Dorfmitte wird es am kommenden Wochenende, ab 8. Oktober, neben vielen weiteren Stünden auch einen Auto-Scooter und ein Kinderkarussell geben. Zum Finale am Montag gibt’s ein Feuerwerk.

Zu Ehren der heiligen Brigitta feiert Hausbach am kommenden Wochenende, 8 bis 10. Okotber, wieder seine Kirmes samt Fahrgeschäften. Sie beginnt am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Danach startet das bunte Kirmestreiben auf dem Festplatz in der Dorfmitte. Unter anderem wird es ein Auto-Scooter und ein Kinderkarussell für die großen und kleinen Besucher geben. Aber auch musikalisch haben die Hausbacher am Samstagabend einen Leckerbissen zu bieten. Mit dem Duo Tinnitus bringen sie mit Nero Faust und Patrick Barth zwei altbekannte Musikgrößen der früheren Kultband Rollsplitt auf die Bühne. Der Frontmann Nero mit seiner Gitarre und Patrick Barth am Keyboard werden für garantiert gute Stimmung im Festzelt sorgen.

Die Kirche Heilige Brigitta von Hausbach Foto: Raffael Kunz