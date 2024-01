Hallenfußball Hertha spielt sich in Losheim warm

Dennoch verspricht das Turnier jede Menge Spannung. 22 Teams treten von diesem Freitag bis Sonntag an. Mit dem FC Hertha Wiesbach, der dem Gastgeber mit seiner ersten Garnitur zugesagt hat, ist dabei auch einer der acht Masters-Teilnehmer am Start. Der souveräne Tabellenführer der Saarlandliga hat in diesem Winter bislang 82,90 Punkte eingesammelt und kann damit nicht mehr vom achten Platz der Qualifikationstabelle verdrängt werden. Das Turnier er Losheim nutzt die Hertha, um sich shon mal fürs Masters einzuspielen. Wiesbach, das in der Liga acht Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten FSV Jägersburg hat, spielt parallel auch beim Turnier des FV Eppelborn, ist dort aber mit der zweiten Mannschaft gemeldet. Zudem ist in Losheim auch der ranghöchste Verein aus dem Landkreis, die SG Mettlach-Merzig, am Start. Dazu gesellen sich mit dem SV Losheim, der im Vorjahr das Parkett als Sieger verließ, und dem FC Brotdorf noch zwei Verbandsligisten aus dem Kreis.