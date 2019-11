Losheim : Die Grünen im Kreis wollen keine Rallyes mehr

Losheim am See/Merzig Kreisvorsitzender Klaus Borger: Umwelt-Ministerium soll zukünftige Genehmigungen überdenken.

Die Grünen im Kreis Merzig-Wadern wollen in Zukunft keine Rallyeveranstaltungen mehr in der Region genehmigen lassen. Zuletzt hatte am 2. November ein Wertungslauf der ADAC-Deutschlandrallye auf der Wahlener Platte bei Losheim stattgefunden. Dabei hatte ein schwerer Unfall für Aufsehen gesorgt, bei dem ein Rallyefahrzeug während des Rennens von der Strecke abgekommen war und mit dem Fahrzeug eines Zuschauers kollidiert war. In beiden Fahrzeugen waren jeweils zwei Insassen bei dem Zwischenfall verletzt worden (die SZ berichtete).