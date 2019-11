Antrag im Losheimer Gemeinderat : GALL: Online-Werkzeug soll mehr Bürgerbeteiligung bringen

Losheim In der Kommunalpolitik könne damit laut Fraktionschef Joachim Selzer eine direktere und transparentere Form der Bürgerbeteiligung umgesetzt werden.

Wenn der neue Losheimer Bürgermeister Helmut Harth (parteilos) am Donnerstag, 7. November (Beginn: 18 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal), zum ersten Mal eine Sitzung des Gemeinderates der See-Kommune leitet, steht im Zentrum der Tagesordnung ein Antrag der Fraktion der Grün-Alternativen-Liste Losheim (GALL). Sie spricht sich für die Einführung eines Online-Werkzeuges für mehr Bürgerbeteiligung in der Seegemeinde aus, des so genannten Open-Demokratie-Tools.

Im Antragsschreiben des GALL-Fraktionsvorsitzenden Joachim Selzer an die Verwaltung heißt es: „Im Hinblick auf die ohnehin anstehende Modernisierung des Internetauftritts der Gemeinde bietet es sich an, auch die technischen Möglichkeiten zur verstärkten Einbindung der Bürger in kommunalpolitische Prozesse zu prüfen.“ Hier könne das Programm, auf das via Internet zugegriffen kann, wertvolle Dienste leisten, findet Selzer.