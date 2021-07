Info-Veranstaltung im Bürgerhaus : Waldhölzbacher befürchten, dass Windräder Touristen vertreiben

Rund 60 Zuhörer verfolgten die Informationen. Foto: eb

Waldhölzbach Vertreiben Windräder Touristen und einheimische Spaziergänger oder sind sie ein magischer Anziehungspunkt? Eine Frage, über die bei dem Infoabend, zu dem die Energieversorger VSE und die Gemeinde Losheim am See in das Waldhölzbacher Bürgerhaus geladen hatten, diskutiert wurde (wir berichteten).