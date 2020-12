Gottesdienst bei Kerzenschein in Britten : Jugendliche lassen Reitstall der Girtenmühle weihnachtlich erstrahlen

Zu einem ungewöhnlichen Gottesdienst hatte die Jugendkirche MIA an Heiligabend in die Reithalle der Girtenmühle eingeladen. Foto: Werner Krewer

Britten An Heiligabend feierten Mitglieder der Jugendkirche MIA und Pastoralreferent Thorsten Hoffmann mit Gästen einen Gottesdienst in Britten.

Zu einem ungewöhnlichen Gottesdienst lud die Jugendkirche MIA an Heiligabend ein: Im Reitstall der Girtenmühle in Britten wurde die Geburt Jesu in besonderer Atmosphäre gefeiert. Um 23 Uhr kamen in der stimmungsvoll beleuchteten großen Halle rund 60 Menschen unter Einhaltung eines umfassenden Sicherheitskonzepts zusammen. Im Kerzenschein und mit Instrumentalmusik erlebten die Anwesenden die Weihnachtsbotschaft auf intensive Weise.

Gerade in der Corona-Krise, so die Botschaft des Wortgottesdienstes, der von Pastoralreferent Thorsten Hoffmann und mehreren Jugendlichen aus Bergen und Britten vorbereitet worden war, sei Weihnachten besonders wichtig. In der Menschwerdung Gottes zeige sich der Kern des christlichen Glaubens: Gott ist uns Menschen nah – selbst in den größten Krisen unseres Lebens. In dieser Zuversicht endete die Feier, die sicher allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.