Aus den Erlösen der Jubiläums-Tombola : Globus spendet an die Tafeln und Gymnasien

Acht Schecks über jeweils 2000 Euro hat der Losheimer Globus-Geschäftsleiter Kay Klein (Mitte) mit Sozialministerin Monika Bachmann (Zweite von rechts) und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (Zweite von links) an Vertreter der Tafeln in der Region (hier im Bild) und der Abiturjahrgänge im Landkreis überreicht.

Losheim/ Merzig Jeweils 2000 Euro spendierte der Globus Losheim aus dem Erlös seiner Jubiläums-Tombola an die Tafeln in der Region und an Schulen.