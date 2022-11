Losheim : Benzin statt Diesel: Betroffener erklärt, warum die Globus-Tankpanne so lange unentdeckt blieb

Für einige Tage parkt neben dem Zweitauto der Familie Dewald ein Leihwagen mit einem Kennzeichen aus Saarlouis, das eigene Auto ist in der Werkstatt. Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen Ralf Dewald aus Weiskirchen hatte bei Globus Losheim Benzin statt Diesel getankt und fuhr weiter, ohne etwas zu merken. Dann kam die Nachricht, dass der Kraftstofflieferant den Tank falsch befüllt hatte.

Von Dieter Ackermann

Ralf Dewald gehört zu dem Kreis von Autofahrern, die zwischen dem 16. und 20. September dieses Jahres zuversichtlich davon ausgehen konnten, an einer Dieselzapfsäule der Globus-Tankstelle in Losheim am See ihre Pkw-Tanks mit dem richtigen Treibstoff aufgefüllt zu haben. Für die getankten 57,22 Liter vermeintlichen Diesel hatte er am 18. September um 13.07 Uhr exakt 114,38 Euro bezahlt.

Betroffener erfährt erst durch die SZ von der Tankpanne am Globus in Losheim

Mit seinem Audi Q3 rollte er an den folgenden Tagen problemlos durch das Saarland. „Der Motor sprang stets ruckzuck an, und auch beim Fahren ließen mich weder ein Ruckeln noch andere Auffälligkeiten darauf schließen, dass da etwas nicht stimmen würde“, der Weiskircher wurde erst auf die Panne an der Globus-Tankstelle aufmerksam, als er durch die SZ von der falschen Betankung bei Globus erfuhr.

Das ist die Tankrechnung vom 18. September, als der Diesel-Pkw von Ralf Dewald an der Globus-Tankstelle versehentlich mit Benzin aufgetankt wurde. Foto: Ackermann Dieter

„Mein Tank war schon zu drei Vierteln wieder leer, als ich wenige Tage später von der Globus-Aktion erfuhr, die ihre Dieselkunden um eine Rückmeldung bat, die in Losheim am See im Zeitfenster zwischen dem 16. und 20. September statt Diesel versehentlich Benzin getankt hatten.“

Benzin statt Diesel: Globus reagiert auf die Tankpanne in Losheim

Dewald stutzte dann, überprüfte die zum Glück noch vorhandene Tankrechnung und meldete sich prompt per E-Mail bei Globus. „Die haben sich dann ebenfalls per E-Mail bei mir gemeldet. Mit der ausdrücklichen Entschuldigung für die Panne wurde mir versprochen, dass sich eine Fachwerkstatt mein Auto anschauen und eine etwaige Reparatur durchführen würde. Diese Reaktion fand ich völlig in Ordnung.“

Anschließend meldete sich Dewald telefonisch mit der ihm zugewiesenen Schadensnummer bei der Kravag-Versicherungsgesellschaft. „Da musste ich gar keine langen Reden schwingen. Mein Ansprechpartner unterbrach mich sofort mit der Frage, ob ich auch einer der Globus-Geschädigten sei.“ Nachdem dann die Formalitäten besprochen waren, wurde der Weiskircher gebeten, sich bei einer Audi-Werkstatt zu melden, damit ein Gutachter sich mit diesem Fall beschäftigen konnte.

Betroffener: „Ich bin der Globus-Tankstelle für ihre offene Kommunikation dankbar“

„Also fuhr ich Ende September zu der Vertragswerkstatt, die sich regelmäßig um den Service meines Autos kümmert.“ Dort sei der besorgte Audi-Fahrer erst mal gefragt worden, ob sich denn noch genug Sprit im Tank befinden würde, damit ein Gutachter sich dieses Falls annehmen konnte. Dewald zur SZ: „Da ich aber nur mitteilen konnte, dass ich den Tank inzwischen schon wieder auffüllen lassen musste, wurde mir mitgeteilt, dass dann auch ein Gutachter nichts mehr für mich tun könne. Am Rande wurde ich darüber informiert, dass sich diese Werkstatt bereits um mehr als 30 betroffene Fahrzeuge kümmern musste.“

Tags darauf fuhr er zu der Audi-Werkstatt Dechent in Saarlouis, wo nur von zwei bis drei ebenfalls betroffenen Autos die Rede war: „Und dort konnte ich dann mein Fahrzeug abgeben, damit ein Gutachter hinzugezogen werden konnte. Der soll jetzt feststellen, ob mein Motor durch die falsche Betankung einen Schaden erlitten hat oder nicht. Dass die Kosten dafür in jedem Fall von der Versicherung übernommen werden, hatte mir bereits die Kravag in Aussicht gestellt.