Viel Geld für die gute Sache : 19 Initiativen freuen sich über Spenden

Globus Geschäftsleiter Kay Klein (Mitte) überreichte die Schecks an die Vertreter der einzelnen Institutionen. Foto: Krewer Werner

Losheim Der Erlös der Weihnachts-Tombola von Globus in Losheim kommt vielen Projekten zugute. Kürzlich wurden die Schecks übergeben.

Es war wieder ein stolzer Betrag: 17 750 Euro an Reinerlös stehen aus der Weihnachts-Tombola des Globus-Marktes in Losheim zu Buche. Diese Summe wurde in nur 15 Verkaufstagen vom 26. November bis zum 23. Dezember vergangenen Jahres durch den Losverkauf im Markt erzielt. Die insgesamt 19 Spenden-Empfänger (siehe Info) halfen dabei wieder fleißig mit, und es wurden täglich bis zu 3000 Lose an die spendenwillige Kundschaft ausgegeben.

Gespickt mit einem bunten Portfolio aus Gewinnen ist die Tombola von Globus Losheim immer sehr attraktiv. Gab es diesmal einen Skoda Fabia als Hauptpreis zu gewinnen, welcher bereits an Ute Scherer aus Wahlen ausgeliefert wurde (die SZ berichtete), komplettierten Gutscheine, Grills, Übernachtungen, eine Wellnessbank und vieles mehr die Auswahl an Gewinnen im Gesamtwert von rund 20 600 Euro.

Info Das sind die Spenden-Empfänger Insgesamt erhielten die Spenden-Empfänger jeweils zwischen 750 und 1000 Euro aus dem gesamten Lostopf. Die Gelder gingen dabei an folgende Einrichtungen aus der Region um die Globus Markthalle: Hilfsfonds „Bürger in Not“ des Landkreises Merzig-Wadern, Herzensengel, Bürgermeister der Gemeinde Losheim am See mit einem gemeinnützigen Projekt, SOS-Kinderdorf Saar, Förderschule Lernen Noswendel, Lebenshilfe-Werke Trier GmbH, Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland, Aktion „Hilf-Mit!“ Saarbrücker Zeitung, Freiwillige Feuerwehr Losheim, DRK-Kreisverband Merzig-Wadern, Kinderheim St. Maria, St. Hildegardishaus GmbH Tagesförderstätte Weiskirchen, Förderverein für Menschen mit Behinderungen in der Hochwaldregion, ASB-Landesverband Saarland, DRK-Ortsverein Losheim, BRH RHS Saar, Katholische Landjugendbewegung, Katholische Familienbildungsstätte Haus der Familie Merzig, Saarlooters – SHG Projekt Ukrainehilfe.

Mindestens ebenso wie die Gewinner der Tombola-Preise freuten sich jetzt die gemeinnützigen und wohltätigen Organisationen und Initiativen aus der Region, an die im Losheimer Saalbau die Spendensumme verteilt wurde. „Heute ist der Tag, an dem wir uns wieder stolz gegenüberstehen und die Spenden in Präsenz überreichen“, sagte dort Kay Klein, Geschäftsleiter von Globus Losheim. Nach einer „stillen“ Überreichung der Spenden im vergangenen Jahr traf man sich jetzt wieder gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Institutionen und Initiativen, um sich auszutauschen und über aktuelle Geschehnisse und bevorstehende Aufgaben zu plaudern. Kay Klein: „Unsere Aufgabe ist es, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Partner, Institutionen und Vereine da zu sein. Projekte wie zum Beispiel die Weihnachts-Tombola schaffen wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.“

Zu den Empfängern einer Spende gehört seit vielen Jahren schon die Aktion „Hilf-Mit!“ der Saarbrücker Zeitung. Für sie nahm Christian Beckinger, stellvertretender Reporterchef der Region Ost-West, den Spendenscheck entgegen.