Christian Schmitt übernimmt am 1. Juni Als Schüler saß er hier schon an der Kasse – das ist der neue Chef im Globus in Losheim

Er kennt seinen neuen Arbeitsplatz schon seit langer Zeit: „Ich habe als Schüler hier an der Kasse angefangen, mir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen“, sagt Christian Schmitt. Auch in der Studienzeit habe er dies fortgesetzt, sagt der 1982 geborene Bardenbacher. Am 1. Juni nun wird Schmitt offiziell die Leitung jenes Hauses übernehmen, in der sich das erste eigene Geld verdiente: den Globus-Markt in Losheim. Er folgt damit auf Kay Klein, der rund fünf Jahre als Geschäftsleiter in Losheim tätig war und das Unternehmen verlassen hat – zu den Gründe dafür gibt man sich auf Unternehmensseite eher wortkarg.