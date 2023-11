Erste Phase demnächst abgeschlossen Umbau von Globus im Losheim liegt voll im Zeitplan

Kay Klein ist erkennbar guter Dinge: „Am 3. Juli haben wir angefangen und heute sind wir mit dem, was wir erledigt haben wollten, schon zu 80 Prozent fertig“, sagt der Geschäftsleiter des Globus-Marktes in Losheim. Wovon Klein spricht, ist der umfassende Umbau des Marktes. „Der letzte große Umbau war hier vor über 20 Jahren“, sagt der Geschäftsleiter. Es sei an der Zeit, die Technik und die Optik des Marktes wieder auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen.