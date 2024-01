Was Kunden wissen müssen Glatteis im Saarland hat Auswirkungen auf Globus – Verkauf wie im Notbetrieb

Losheim/Saarlouis · Gefährliches Glatteis sorgte auch beim Warenhaus Globus für Einschnitte. Viele Beschäftigte kamen nicht zur Arbeit. So läuft der Verkauf wie in einem Notbetrieb. Was Kunden in Losheim und Saarlouis erwartet.

17.01.2024 , 14:59 Uhr

Das eiskalte Unwetter hat auch den Globus-Märkten im Saarland zugesetzt. (Symbolbild) Foto: Globus

Mit einer reduzierten Mannschaft arbeitet am Mittwoch, 17. Januar, der Globus-Markt in Losheim: „Wir haben uns bereits im Vorfeld Gedanken gemacht und die Mitarbeiter mit weiter Anreise vorsorglich zu Hause gelassen. Die Sicherheit meiner Mitarbeiter hat in solchen Fällen immer Vorrang.“, erklärte Kay Klein, Geschäftsleiter bei Globus in Losheim.