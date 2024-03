Nach Losverkauf im Markt Auch für Hilf-Mit gab’s Geld von Globus

Losheim am See · Rund 14 000 Euro kamen beim Losverkauf von Globus Losheim in der Adventszeit zusammen. Der Erlös wurde nun an 20 Vereine und Institutionen gespendet.

08.03.2024 , 14:37 Uhr

Globus Losheim Geschäftsleiter Kay Klein (9. von links), überreichte im Rahmen einer Feierstunde Schecks im Gesamtwert von 14 000 Euro. Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch