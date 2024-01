Brennender Pkw in Britten Auto brennt lichterloh

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist in Britten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Audi A1 in Brand geraten. Das Auto parkte in der Grundstückszufahrt einer Autowerkstatt an der Saarstraße, die während der Löscharbeiten gesperrt werden musste. Die freiwilligen Feuerwehren Britten und Hausbach konnten den Brand bekämpfen und gaben kurz darauf Entwarnung. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser konnten sie verhindern. Verletzt wurde niemand.