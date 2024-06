Tag der Vereine Mehr als 15 Vereine ließen sich von Schülern beschnuppern

An der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim am See hat am Freitag, dem inoffiziellen Tag des Trikots, erstmals der „Tag der Vereine“ statt. Unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Helmuth Harth verwandelte sich das Schulgelände in eine lebendige Begegnungsstätte für Schülerinnen und Schüler sowie Vereine aus der Region. Mehr als 15 Vereine nahmen an der Veranstaltung teil und präsentierten ihre vielfältigen Angebote.