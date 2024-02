Einstimmiger Beschluss Outdoor-Festival „Draußen am See“ in Losheim findet nicht mehr statt

Losheim am See · Das Outdoor-Festival „Draußen am See“ wird in diesem Jahr nicht mehr am Losheimer Stausee stattfinden. Der Gemeinderat der Seekommune hat einstimmig beschlossen, die dafür vorgesehenen Mittel im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur zu streichen und die Veranstaltung abzusagen.

02.02.2024 , 21:00 Uhr

Ausgepaddelt: Ein weiteres Outdoor-Festival wird es am Stausee Losheim nicht mehr geben. Foto: Ruppenthal