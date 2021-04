Gemeinderat vergibt Aufträge : Neue Radwege für Losheim

In Losheim werden in Kürze Radwege komplettiert. Foto: dpa/Uli Deck

Losheim am See Gemeinderat vergibt Aufträge für Lückenschluss im Haag und in der Trierer Straße.

Die Gemeinde Losheim am See bekommt einige neue Radwege. Einstimmig hat sich der Gemeinderat für die Vergabe der entsprechenden Aufträge bei zwei Projekten ausgesprochen: die Herstellung der Radwege „Im Haag“ sowie „Wasserwerk – Bornstraße“ und den Lückenschluss der Radwegeverbindung entlang der Trierer Straße. „Mit diesen Teilmaßnahmen stellen wir wichtige Lückenschlüsse her“, sagte Bürgermeister Helmut Harth.