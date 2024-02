„Gemeinderat fühlt sich massiv hintergangen“ Outdoor-Festival „Draußen am See“ gestoppt – Zoff um Mitteilung

Losheim · Das Festival „Draußen am See“ wird in diesem Jahr nicht erneut stattfinden. Das beschloss der Losheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Grund dafür sind vor allem die hohen Kosten.

07.02.2024 , 12:02 Uhr

Viel los war in den vergangenen Jahren beim Outdoor-Festival „Draußen am See“ in Losheim – hier eine Aufnahme von 2022. Foto: Ruppenthal

Das Outdoor-Festival „Draußen am See“ ist Geschichte: Der Gemeinderat der Seegemeinde hat am Donnerstagabend beschlossen, dass das Festival nicht mehr stattfinden soll. Die Gelder, die dafür im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur für dieses Jahr eingestellt worden sind, wurden ersatzlos gestrichen. Gleichzeitig gaben Vertreter der Ratsfraktionen der Verwaltung zu verstehen, dass man auch einer Neuauflage des Festivals mit überarbeiteter Konzeption ablehnend gegenüberstehe.