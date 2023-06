Einstimmiger Ratsbeschluss Dach hängt durch, Fliesen fallen von der Wand: Gerätehaus der Feuerwehr in Wahlen wird saniert

Dass eine Sanierung dringend notwendig ist, machte zuletzt beim SZ-Dorfspaziergang durch Wahlen der Löschbezirksführer der örtlichen Feuerwehr, Markus Kettern, deutlich: „Das Dach hängt durch, und vom vorderen Ende des Gebäudes bis zum hinteren haben wir eine Höhendifferenz von 18 Zentimetern.“ Wie die Losheimer Verwaltung in der Ratssitzung erläutert, deuten die baulichen Mängel an dem Gebäude „auf eine mangelnde Qualität des Untergrundes oder eine schlechte Verfüllung beim Bau der Gründung hin“. Der Boden, auf dem das Gerätehaus steht, besitzt laut Bodengutachten nur geringe Tragfähigkeiten. Trotz der massiven Schiefstellung „sind die Schäden am Bauwerk zurzeit betreffend der Statik des Gebäudes noch nicht kritisch“, führt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage an den Rat aus. Dennoch sei damit zu rechnen, dass die Schiefstellung weiter zunehmen. Um dem zu begegnen, habe ein von der Gemeinde beauftragtes Ingenieurbüro das Verfestigen des Bodens unter den Streifenfundamenten des Hauses mittels eines Hochdruck-Injektionsverfahrens empfohlen. Dabei werde der Boden unter den bestehenden Fundamenten mittels einer speziellen Zement-Flüssigmischung verfestigt. Bei den Verformungen an der Dachkonstruktion des Gebäudes sieht die Verwaltung eine Überlastung durch Schneefälle in der Vergangenheit als Ursache an. Die Schäden seien so ausgeprägt, dass eine Sanierung aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Frage komme. Vielmehr müsse das Dach komplett mitsamt Unterkonstruktion erneuert werden. Auch müssten in den Sanitärräumen Schäden an der Fliesenverkleidung der Wände behoben werden. Hier seien an mehreren Stellen Fliesen von der Wand gefallen.