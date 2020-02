Losheim Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Plan einstimmig zu.

Der Lidl-Markt in der Haagstraße in Losheim soll neu errichtet werden. Doch nicht nur mit diesem Vorhaben hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auseinandergesetzt, sondern mit dem gesamten Bereich. Wie es in den Sitzungsunterlagen heißt, weise das Fachmarktzentrum dort städtebauliche Mängel auf.