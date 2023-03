Umfassende Neugestaltung kommt : Losheimer Rathaus soll ein neues Antlitz erhalten – das soll sich alles ändern

Unter anderem soll das Entrée des Rathauses Losheim neu gestaltet werden. Foto: rup/Ruppenthal

Losheim Das Rathaus in Losheim am See soll mit Baumaßnahmen aufgewertet werden. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Änderungen beschlossen. Auch im direkten Umfeld des Rathauses soll sich einiges ändern.