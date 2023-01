Mehr als eine halbe Million Euro : Rat beschließt Investitionen auf Campingplatz am Stausee

Die Häuser des Ökodorfs auf dem Losheimer Campingplatz werden renoviert. Foto: Monika Priesnitz/Gemeinde

Losheim am See Eine Reihe von Aufträgen für Bauleistungen hat der Gemeinderat von Losheim am See in seiner Januar-Sitzung jeweils einstimmig beschlossen. Insgesamt genehmigte der Rat knapp 580 000 Euro für Investitionen, die auf dem Campingplatz getätigt werden.