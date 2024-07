Gemeinderat Losheim am See hat sich konstitutiert Für die nächsten fünf Jahre: Palm, Kondak und Mertes werden Bürgermeister Helmut Harth als Beigeordnete vertreten

Losheim am See · Zu seiner ersten Sitzung in der neuen Besetzung, die sich durch die Kommunalwahl am 9. Juni ergeben hat, ist der Gemeinderat von Losheim am See zusammengetreten. Die CDU bildet darin mit 16 von 33 Mitgliedern die stärkste Kraft, hat zudem den einzigen FDP-Vertreter in ihre Reihen aufgenommen. Stark zugelegt hat gegenüber der zurückliegenden Wahlperiode die AfD.

22.07.2024 , 18:22 Uhr

Losheims Bürgermeister Helmut Harth (links) zusammen mit seinen neuen Stellvertretern (von links) Stefan Palm (CDU), Björn Kondak (SPD) und Christian Mertes (CDU) Foto: Erich Brücker

Von Erich Brücker