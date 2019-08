Konstituierende Sitzung : Losheimer Räte müssen öfters zur Wahlurne

Losheim am See Über zweieinhalb Stunden hat die konstituierende Sitzung des Gemeinderats gedauert. Der Grund: Alle Ausschüsse mussten geheim gewählt werden.

In der Gemeinde Losheim am See gibt es künftig drei Beigeordnete. Hier waren sich die Mitglieder des Gemeinderats in der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend im Saalbau noch schnell einig. Auch der erste und der zweite Beigeordnete wurden schnell bestimmt (siehe Info). Doch bei der Wahl zum dritten Beigeordneten mussten die frisch verpflichteten Ratsmitglieder zum ersten Mal für diesen Abend zur Wahlurne schreiten – es sollte nicht das letzte Mal bleiben.