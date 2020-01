An der Merziger Straße in Richtung Bachem soll das neue Feuerwehrgerätehaus mit Rettungswache gebaut werden. Foto: Werner Krewer

Losheim Der Standort ist gefunden: Das neue Gerätehaus mit Rettungswache der Feuerwehr kommt an die Merziger Straße am Ortsausgang von Losheim.

Der Standort für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mir Rettungswache in Losheim steht fest. Wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss, soll das neue Rettungszentrum am Ortsausgang von Losheim in Richtung Bachem auf der rechten Seite der Merziger Straße entstehen – zwischen Berendtstraße und der Bahnüberführung. Die Größe des Gebiets beträgt laut Ratsvorlage ziemlich genau einen Hektar. Ausgewiesen werden sollen mindestens zwei Baustellen mit einer Fläche von 5500 bis 6000 Quadratmetern für den Neubau.