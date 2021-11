Menschen aus Losheim am See und La Croix Saint Ouen : Losheim pflegt französische Freundschaft

Besuch in der Galerie des Losheimer Holzkünstlers Helmut Müller, der auch Vorstandsmitglied im Partnerschaftsverein ist Foto: Alwin Eitel

Losheim am See Beim Besuch von Mitgliedern des Partnerschaftsvereins aus Frankreich in Losheim am See wurde die deutsch-französische Freundschaft ein weiteres Mal gelebt und gefeiert.