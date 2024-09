Gemeinderat billigt Brandbrief Kein Geld für die Instandhaltung – Losheim erwägt Aufgeben von Bahnstrecke

Losheim am See · Die Zukunft der aktuell gesperrten Bahnstrecke zwischen Merzig und Losheim ist nach wie vor unklar. Jetzt geht die Gemeinde Losheim am See in die Offensive: Sie ist eigentlich für die Unterhaltung der Strecke verantwortlich. Doch das soll nun ein anderer machen.

27.09.2024 , 15:29 Uhr

Bis vor zwei Jahren konnte die Losheimer Museumsbahn noch auf der Strecke zwischen Losheim und Merzig verkehren. Doch seit September 2022 ist die Strecke wegen baulicher Mängel komplett gesperrt. Foto: leis/Tina Leistenschneider