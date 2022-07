Vorteile für das Klima und die Haushaltskasse : Energieeffiziente Straßenbeleuchtung für Losheim

LED-Straßenlampen – ähnlich wie hier im hessischen Flörsheim – könnten künftig in den Losheimer Ortsteilen leuchten. Foto: picture alliance / Fabian Sommer/Fabian Sommer

Losheim am See Der Gemeinderat Losheim hat beschlossen, in allen Ortsteilen auf LED-Technik umzusteigen. Nun folgt die Planung.