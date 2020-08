Gemeinde rät vom Baden ab : Erhöhte Blaualgen-Konzentration im Losheimer Stausee

Losheim Im Losheimer Stausee ist die Blaualgen-Konzentration laut Gemeinde derzeit erhöht. Ein generelles Badeverbot gibt es aber nicht.

Die Gemeinde Losheim am See rät derzeit vom Baden im Stausee ab. Der Grund dafür sei eine erhöhte Konzentration von Blaualgen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Blaualgen, eigentlich Cyanobakterien, können unter Umständen gesundheitsschädliche Wirkstoffe bilden, wie die Gemeinde betont. Aber: Ein generelles Badeverbot gebe es nicht, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Wasserqualität werde in regelmäßigen Abständen überprüft.