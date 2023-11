Stellungnahme von Rat gebilligt Losheim sieht sich durch neuen LEP benachteiligt

Losheim am See · Die Gemeinde Losheim am See sieht sich durch den Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplanes weiterhin in ihrer wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung benachteiligt. Warum das die Seegemeinde so sieht.

Blick auf den Losheimer Stausee und die umliegenden Ortschaften Foto: Bildtankstelle

Dies begründet die Gemeinde damit, dass auch in dem neuen Landesentwicklungsplan Losheim am See weiterhin als Grundzentrum ausgewiesen ist, wiewohl die Gemeinde sich aufgrund ihrer vorhandenen Infrastruktur in Sachen Handel, Dienstleistungen und Gesundheitswesen eher als Mittelzentrum betrachtet.