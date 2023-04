Drei große Projekte Diese Investitionen sind rund um den Losheimer Stausee geplant

Losheim am See · Rund um den Stausee plant die Gemeinde Losheim am See weitere Investitionen im Seegarten und auf dem Campingplatz. Diese hat der Gemeinderat jüngst auf den Weg gebracht. Dabei gestaltet sich bereits der Weg zum Gewässer mitunter schwierig.

05.04.2023, 19:22 Uhr

Foto: Bildtankstelle

So weist der etwa 380 Meter lange Fußweg vom Ortsende Losheim bis zum Stausee (Höhe Brauhaus) Schäden an der Oberfläche auf. Die Sanierung hatte die Verwaltung laut Sitzungsunterlagen bereits im März 2018 vorgeschlagen, die Kosten wurden damals auf 220 000 Euro geschätzt. Bürgermeister Helmut Harth erklärte, dass das Vorhaben aus Finanzierungsgründen zurückgestellt wurde. Allerdings sei eine zeitnahe Sanierung notwendig, auch weil mit der gegenüber angesiedelten Seniorenresidenz viele gehbehinderte Menschen den Weg nutzen. „Wir müssen aus Sicherheitsgründen, aber auch aus städtebaulichen Gründen nachlegen“, sagte der Verwaltungschef.