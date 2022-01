Rat beschließt : Für 800 000 Euro saniert Losheim das Kanalnetz

Die Preise für das Abwasser der Gemeinde Losheim am See bleiben 2022 stabil. Foto: picture alliance / dpa/Jens Baºttner

Losheim Die Gebühren für Abwasser und Oberflächenwasser bleiben in der Gemeinde Losheim am See unverändert.