Losheim : Jugendliche auf frischer Tat bei Einbruch ertappt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Drei Jugendliche sind am Sonntag durch ein Fenster in ein teilweise leerstehendes Bürogebäude in Losheim eingestiegen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hatten Anwohner den Eigentümer informiert, dass in dem Gebäude Licht brenne.