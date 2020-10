Unvollendet und mit falschen Schwerpunkten : GALL kritisiert Masterplan für den Stausee Losheim

Joachim Selzer Foto: Werner Krewer

Losheim Ein neues Gebäude für die Tourist-Info, die Sanierung des Campingplatzes, eine Wasserski-Anlage und vieles mehr: Rund 20 Punkte umfasst der Masterplan für den Losheimer Stausee, den der Gemeinderat im Mai verabschiedet hat.

Nun übt die Grün-Alternative Liste Losheim (GALL) aber Kritik an ebendiesem Plan: Zwar enthalte er „einige positive Aspekte“, wie die Wählervereinigung es in einer Mitteilung ausdrückt, „aber auch vieles, was in die falsche Richtung geht“.

Der Plan sei „eine willkürlich wirkende Liste von Maßnahmen, von denen nur die Überschriften existiere“, findet die GALL und nennt den Plan unvollendet. Der Plan setze nicht an der „durchaus erfolgreichen“ Stausee-Entwicklung der vergangenen Jahre an. „Unter einem Masterplan versteht die GALL ein inhaltlich fundiertes, mit der Planung von Land und Landkreis abgestimmtes Konzept der zukünftigen Entwicklung.“

Neuer Pächter ab 2021 Der Campingplatz am Stausee hat ab dem 1. Januar des kommenden Jahres einen neuen Pächter. Wie die Gemeinde der SZ auf Anfrage bestätigte, hat sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, dass sich das Unternehmen Vamos Eltern-Kind-Reisen zukünftig um den Campingplatz kümmert (weiterer Bericht folgt).

Ganz allein steht die GALL mit diesem Einwand nicht. Bereits in besagter Sitzung des Rates in Mai wurde darauf hingewiesen, dass der Begriff „Masterplan“ bereits für Rückfragen aus der Bevölkerung gesorgt habe. Damals hatte Stefan Palm (CDU) angemerkt, dass der Plan lediglich ein Konzept sei, kein Beschluss der einzelnen Maßnahmen. Er schlug vor, den Masterplan beispielsweise „Ideenkonzept“ zu nennen – und Bürgermeister Helmut Harth stimmte dem inhaltlich zu, verwies aber darauf, dass der Masterplan aufgrund bestimmter Förderungen als solcher bezeichnet werden müsse.

Doch nicht nur am Gesamtkonzept, sondern auch an einigen Schwerpunkten darin stößt sich die GALL. Es fehle eine Grundidee zur touristischen Weiterentwicklung des erfolgreichen Natur- und Kulturtourismus mit den Premiumwegen, dem Wanderinfozentrum, den kleinen und großen Kulturevents, dem Radtourismus, dem Seegarten als naturtouristischem Projekt, sowie den regionalen Produkten mit Märkten.

Grundlage aller Überlegungen sollte nach Worten des GALL-Fraktionssprechers Joachim Selzer die Weiterentwicklung ebendieser Art des Tourismus sein. Sowohl private als auch öffentliche Investitionen hätten den Stausee nach seinen Worten positiv verändert. Als „völlig konträr“ zu den zentralen Themen des Naturtourismus sieht die GALL die geplante Wasserskianlage. „Da geht es um Action für jugendliche Zielgruppen im Tagestourismus, was völlig im Gegensatz zu ökologischen Anliegen und dem erfolgreichen Naturtourismus steht“, betont die GALL. Der geplante Ausbau der Vogelschutzinsel wirke in diesem Zusammenhang „wie ein grünes Mäntelchen“.

Ebenso problematisch scheine der Bau weiterer kleinerer Event- und Sport- sowie Grillflächen rund um den Stausee, die ebenfalls im Masterplan vorgesehen sind. Der See sei mit 32 Hektar recht klein und benötige auch Ruhezonen. „Es scheint, als wolle die Verwaltung weg von den kleinen anspruchsvollen Kulturevents, zum Beispiel im Gartenbistro, und hin zu Action für jugendliche Zielgruppen“, findet die GALL.

Weiterhin weist die Wählervereinigung darauf hin, dass ihrer Ansicht nach im Masterplan einige Punkte fehlten, darunter der Seegarten. Die GALL findet nach eigenem Bekunden den Ansatz des Vereins „Freunde des Seegartens“ falsch, „einen netten Blumengarten der Ortsteile zu entwickeln“. Ebenso falsch sei „die offensichtliche Position der Verwaltung, nichts dazu zu sagen, den Garten also faktisch abzuwickeln“. Die Forderung: eine Weiterentwicklung zu einem Garten der Biodiversität mit touristischem Ansatz, der nach Ansicht der GALL zugleich für den Klimaschutz sensibilisieren soll. Hierfür gebe es auch Förderprogramme. Auch Bildungsmaßnahmen könne Selzer sich vorstellen, die sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Touristen interessant sein könnten.

Hier sieht die GALL auch ein Fehlen von Ideen, wie das Thema der regionalen Produkte in Kooperation mit Erzeugern aus der Gemeinde am Stausee etabliert werden könne. Im Garten und im angrenzenden Wald gebe es dazu einige Möglichkeiten. Joachim Selzer nennt als Beispiele die Genussmärkte, die seiner Ansicht nach fest am Stausee etabliert werden sollten.

Ein wenig Lob gibt es aber dann doch noch für den Masterplan: So begrüßt die GALL nach eigenen Worten die geplante Aufwertung des Campingplatzes und die Neuverpachtung ab 2021 (siehe Info). Ebenfalls positiv sieht die GALL den Neubau der Tourist-Info, räumt aber ein, dass ein Masterplan auch die Funktion des Gebäudes beschreiben solle. „So sollte die zentrale Funktion Wanderinfozentrum unbedingt in Losheim am Stausee erhalten und weiterentwickelt werden.“