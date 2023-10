SV Losheim feiert Schützenfest Einer jener Tage, an denen einfach alles klappt

Es war ein Tag, an dem alles passte: Beim 6:2 (3:0)-Sieg des SV Losheim am Sonntag gegen den SV Walpershofen in der Fußball-Verbandsliga Süd-West brannte die Heimelf gegen chancenlose Gäste ein wahres Feuerwerk ab. In der 15. Minute eröffnete Sahan Yavuz den Torreigen. Nur drei Minuten später war es Michael Heidt, der das 2:0 nachlegte. Da wollte Paul Schulz nicht nachstehen – und erzielte das 3:0 in der 43. Minute. Dann ein Kuriosum: Das Spiel musste unterbrochen werden, weil sich der Linienrichter verletzte. Der Unparteiische Justin Joel Hasmann zog die Halbzeit zwei Minuten vor. In der Pause wurde ein neuer Linienrichter gefunden, es konnte weitergehen.