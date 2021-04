Fußball : Britten verliert sein Trainer-Duo

Britten/Hausbach Nachdem Oliver Emmrich und Juri Dil nicht mehr weitermachen, braucht Fußball-Landesligist Britten-Hausbach einen neuen Übungsleiter. Doch es gibt auch Positives.

Nachdem die Saison in den saarländischen Fußball-Ligen abgebrochen wurde, ist der Tabellenvorletzte SV Britten-Hausbach dem drohenden Abstieg entgangen und kann für ein weiteres Jahr in der Landesliga West planen. Allerdings muss der Verein, der 2018 aufgestiegen war, dies mit einem neuen Trainer machen. Oliver Emmrich, der in der ersten Landesliga-Saison 2018/19 mit dem Club den elften Platz belegt hatte, wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Emmrich ist vor kurzem Vater geworden und wird eine Pause einlegen. „Ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Die Fahrt von meinem Wohnort Dillingen bis nach Britten – das sind schon einige Kilometer. Der Zeitaufwand war einfach zu groß“, sagt Emmrich, der nach einer Pause aber wieder ins Geschäft einsteigen will.